Узнать больше

Исследование: 79% россиян страдают от недосыпа

Короткая ссылка
В ходе исследования Совкомбанк Страхование и Madanes около 79% россиян заявили о регулярном недостатке сна.
Исследование: 79% россиян страдают от недосыпа
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», 48,8% россиян спят 6—8 ч в сутки. Минимум 10 ч спят 5,8%, а 10—12 ч — 6,1% респондентов. Около 6 ч отдают сну 20,9% опрошенных, ещё 18,4% спят всего 4—5 ч.

«Больше половины россиян признают, что испытывают недостаток сна: иногда это чувствуют 39%, часто — 23,1%, всегда — 16,6%», — прокомментировала СЕО Madanes Россия Елена Солопова.

Наиболее частое проявление недостатка сна — усталость, апатия и невнимательность — их называли 43,1% опрошенных. Ещё 19,3% респондентов пожаловались на упадок сил, 11,7% — на ухудшение внешнего вида, 11,1% — на постоянные перепады настроения. 

Ранее психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН перечислил возможные причины ночных кошмаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить