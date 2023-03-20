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Невролог Демьяновская: эндокринные нарушения могут быть причиной дневной сонливости

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Врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, в чём могут заключаться причины дневной сонливости.
Невролог Демьяновская: эндокринные нарушения могут быть причиной дневной сонливости
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Человека может беспокоить физиологическая или патологическая дневная сонливость, сообщила она «Известиям». Разница этих состояний — в способности противостоять сну.

Так, если человек может побороть желание лечь спать днём, то, скорее всего, речь идёт о физиологической дневной сонливости, обусловленной недостатком отдыха ночью. 

Патологическую дневную сонливость, как правило, трудно преодолеть. Она может возникать при эндокринных и обменных нарушениях, болезнях печени и почек, а также передозировке седативных и некоторых других лекарственных препаратов, уточнила Демьяновская.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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