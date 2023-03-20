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Депутат Миронов призвал предоставить ЧВК официальный статус в России

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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил закрепить законодательно статус частных военных компаний (ЧВК) в России.

«Мы всегда были убеждены, что ЧВК должны иметь официальный статус. Вопрос подчинения — второстепенный. Для начала необходимо признать их существование и закрепить это законодательно», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил коллизию, согласно которой всем известны цели и роль ЧВК, но при этом их не существует юридически. По мнению Миронова, в случае легализации статуса ЧВК бойцы таких подразделений смогут защищать интересы россиян за рубежом и принять более активное участие в отстаивании национальных интересов в зоне спецоперации.

«Надзорные функции мы предлагали закрепить за Министерством обороны... Чевэкашники — такие же защитники родины, как и все другие солдаты... и заслуживают таких же льгот и гарантий, как и остальные», — добавил депутат.

В начале марта в Госдуму на рассмотрение внесли поправки к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине.

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