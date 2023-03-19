Пушилин: мемориал шахты №4/4-бис реконструируют к сентябрю

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что реконструкция мемориала шахты №4/4-бис — второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра — состоится к 80-й годовщине освобождения Донбасса в сентябре.

«К 80-й годовщине освобождения Донбасса пройдёт реконструкция мемориала шахты №4/4-бис... В 1942—1943 годах немецкие оккупанты казнили здесь 75 тыс. человек», — написал он в Telegram.

Пушилин отметил, что масштабы произошедшей в этом месте трагедии столь велики, что этот мемориал должен стать местом особого почитания памяти погибших.

В конце июня стало известно, что в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики восстанавливают мемориальный комплекс «Саур-Могила», который пострадал в результате боевых действий в 2014 году.

Пушилин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила».