В ДНР реставрируют мемориал Саур-Могила

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В Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики восстанавливают мемориальный комплекс Саур-Могила, который пострадал в результате боевых действий в 2014 году.
В ДНР реставрируют мемориал Саур-Могила
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

На территории комплекса демонтировали старую Аллею Славы и фундамент под стелу. В настоящее время идут подготовительные работы для установки новых элементов мемориала.

В ходе реконструкции планируется восстановить пилоны «Слава танкистам», «Слава пехоте», «Слава артиллеристам», «Слава лётчикам».

Работы по восстановлению комплекса планируют завершить к 26 августа.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Москве утвердили предмет охраны ансамбля Дома Пашкова.

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