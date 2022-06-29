В ДНР реставрируют мемориал Саур-Могила
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
На территории комплекса демонтировали старую Аллею Славы и фундамент под стелу. В настоящее время идут подготовительные работы для установки новых элементов мемориала.
В ходе реконструкции планируется восстановить пилоны «Слава танкистам», «Слава пехоте», «Слава артиллеристам», «Слава лётчикам».
Работы по восстановлению комплекса планируют завершить к 26 августа.
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