Пушилин назвал визит Путина в Донбасс в годовщину воссоединения с Крымом символичным

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал визит российского президента Владимира Путина в Донецкую Народную Республику в годовщину воссоединения Крыма с Россией символичным.

По его словам, возвращение Крыма и Донбасса — это «звенья одной цепи».

«Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Он также заявил, что в республике очень рады видеть своего президента.

Ранее стало известно, что Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Президент пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.