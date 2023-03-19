Пушилин назвал визит Путина в Донбасс в годовщину воссоединения с Крымом символичным
- РИА Новости
По его словам, возвращение Крыма и Донбасса — это «звенья одной цепи».
«Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Он также заявил, что в республике очень рады видеть своего президента.
Ранее стало известно, что Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
Президент пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.
Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.