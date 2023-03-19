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Пушилин назвал визит Путина в Донбасс в годовщину воссоединения с Крымом символичным

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Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал визит российского президента Владимира Путина в Донецкую Народную Республику в годовщину воссоединения Крыма с Россией символичным.
Пушилин назвал визит Путина в Донбасс в годовщину воссоединения с Крымом символичным
  • РИА Новости

По его словам, возвращение Крыма и Донбасса — это «звенья одной цепи».

«Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Он также заявил, что в республике очень рады видеть своего президента.

Ранее стало известно, что Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Президент пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

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