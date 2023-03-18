Актёр Сигал назвал граждан самым прекрасным, что есть в России
- РИА Новости
«В России меня ничего не удивляет, а самое прекрасное в ней — это люди», — приводит РИА Новости его слова.
Сигал подчеркнул, что может начать работу над новым проектом после окончания российской специальной военной операции на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сигала орденом Дружбы.
В августе сообщалось, что актёр и продюсер занимается производством документальной ленты о событиях в Донбассе.