Актёр Сигал назвал граждан самым прекрасным, что есть в России

Спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям актёр Стивен Сигал заявил, что самое прекрасное, что есть в России — это её люди.

«В России меня ничего не удивляет, а самое прекрасное в ней — это люди», — приводит РИА Новости его слова.

Сигал подчеркнул, что может начать работу над новым проектом после окончания российской специальной военной операции на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сигала орденом Дружбы.

В августе сообщалось, что актёр и продюсер занимается производством документальной ленты о событиях в Донбассе.