Узнать больше

Актёр Сигал назвал граждан самым прекрасным, что есть в России

Короткая ссылка
Спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям актёр Стивен Сигал заявил, что самое прекрасное, что есть в России — это её люди.
Актёр Сигал назвал граждан самым прекрасным, что есть в России
  • РИА Новости

«В России меня ничего не удивляет, а самое прекрасное в ней — это люди», — приводит РИА Новости его слова.

Сигал подчеркнул, что может начать работу над новым проектом после окончания российской специальной военной операции на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сигала орденом Дружбы.

В августе сообщалось, что актёр и продюсер занимается производством документальной ленты о событиях в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить