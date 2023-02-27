Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актёра, спецпредставителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивена Сигала орденом Дружбы.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Сигал награждён за вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что актёр и кинопродюсер Стивен Сигал занимается производством документальной ленты о событиях в Донбассе.

Накануне Сигал посетил СИЗО в Еленовке, где в конце июля более 50 человек погибли в результате ракетного удара со стороны украинских сил.