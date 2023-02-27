Путин наградил американского актёра Стивена Сигала орденом Дружбы
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Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Сигал награждён за вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что актёр и кинопродюсер Стивен Сигал занимается производством документальной ленты о событиях в Донбассе.
Накануне Сигал посетил СИЗО в Еленовке, где в конце июля более 50 человек погибли в результате ракетного удара со стороны украинских сил.