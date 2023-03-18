Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива, сообщил заместитель главы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев.

«Задвижка на головном сооружении Северо-Крымского канала в Херсонской области поднята. Северо-Крымский канал снова начал заполняться водой», — цитирует его РИА Новости.

Кангиев сообщил, что в середине апреля воду начнут подавать сельхозпроизводителям.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что власти рассматривают возможность строительства нового водохранилища для водоснабжения Ялтинского региона.

2 марта сообщалось, что крымские естественные водохранилища к весне накопили 170,5 млн куб. м воды — на 7 млн куб. м больше, чем в конце января.