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Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива

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Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива, сообщил заместитель главы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев.
Северо-Крымский канал начали заполнять водой для полива
  • РИА Новости

«Задвижка на головном сооружении Северо-Крымского канала в Херсонской области поднята. Северо-Крымский канал снова начал заполняться водой», — цитирует его РИА Новости.

Кангиев сообщил, что в середине апреля воду начнут подавать сельхозпроизводителям.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что власти рассматривают возможность строительства нового водохранилища для водоснабжения Ялтинского региона.

2 марта сообщалось, что крымские естественные водохранилища к весне накопили 170,5 млн куб. м воды — на 7 млн куб. м больше, чем в конце января.

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