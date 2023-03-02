Крымские водохранилища накопили 170,5 млн кубометров воды
- РИА Новости
«К началу весны общий суммарный объём воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 170,49 млн куб. м», — приводит сообщение Крымского гидрометцентра РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что власти рассматривают возможность строительства нового водохранилища для водоснабжения Ялтинского региона.
В декабре Аксёнов заявил, что водохранилища Крыма заполнены на 100% от запланированного объёма, проблем с водой на полуострове нет.