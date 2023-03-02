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Крымские водохранилища накопили 170,5 млн кубометров воды

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Крымские естественные водохранилища к весне накопили 170,5 млн куб. м воды — на 7 млн куб. м больше, чем в конце января.
Крымские водохранилища накопили 170,5 млн кубометров воды
  • РИА Новости

«К началу весны общий суммарный объём воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 170,49 млн куб. м», — приводит сообщение Крымского гидрометцентра РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что власти рассматривают возможность строительства нового водохранилища для водоснабжения Ялтинского региона.

В декабре Аксёнов заявил, что водохранилища Крыма заполнены на 100% от запланированного объёма, проблем с водой на полуострове нет.

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