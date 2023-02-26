Глава Крыма Аксёнов сообщил о планах построить новое водохранилище для нужд Ялты
«Дополнительно может быть ещё водохранилище ялтинское — будем строить Мартовское в Бахчисарайском районе», — цитирует его РИА Новости.
Аксёнов объяснил это тем, что в Ялтинском регионе не было других источников водоснабжения.
Он добавил, что строительство нового источника обеспечит возможность дополнительной прокачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, через которые и снабжается водой Ялта.
В декабре Аксёнов заявил, что водохранилища Крыма заполнены на 100% от запланированного объёма, проблем с водой на полуострове нет.