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Глава Крыма Аксёнов сообщил о планах построить новое водохранилище для нужд Ялты

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что власти рассматривают возможность строительства нового водохранилища для водоснабжения Ялтинского региона.

«Дополнительно может быть ещё водохранилище ялтинское — будем строить Мартовское в Бахчисарайском районе», — цитирует его РИА Новости.

Аксёнов объяснил это тем, что в Ялтинском регионе не было других источников водоснабжения.

Он добавил, что строительство нового источника обеспечит возможность дополнительной прокачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, через которые и снабжается водой Ялта.

В декабре Аксёнов заявил, что водохранилища Крыма заполнены на 100% от запланированного объёма, проблем с водой на полуострове нет.

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