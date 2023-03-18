Сенатор Цеков: с возвращением Крыма в состав России закончилась безусловная гегемония США

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT завил, что воссоединение Крыма с Россией было «истинным волеизъявлением народа».

«Крымчане на протяжении всех лет нахождения в составе Украины сохраняли любовь к России и всегда считали, что Крым должен быть в составе России... Для нас, крымчан, это не просто главное событие в жизни современного Крыма. Это перелом межу прошлым и будущим, между большой несправедливостью и разрушением полуострова и периодом справедливого, правильного нахождения в составе России и возрождении Крыма», — рассказа Цеков.

Собеседник RT обратил внимание на то, что с возвращением Крыма в состав России закончился период безусловной гегемонии Соединённых Штатов Америки.

«Я считаю, что после четырнадцатого года и после окончания СВО, которая, безусловно, закончится победой России, мир станет более справедливым и правильным, где будут учитываться права наиболее обездоленных и угнетаемых государств мира», — добавил сенатор.

Он также отметил, что для крымчан нахождение Крыма в составе России — большое счастье.

«Это уверенность в завтрашнем дня. Это вера в то, что справедливость всегда торжествует», — заключил Цеков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что воссоединение Крыма с Россией открыло новые возможности для развития страны.

Он подчеркнул, что сплочённость и любовь к Родине помогают россиянам преодолевать вызовы времени.