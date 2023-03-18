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Володин: воссоединение Крыма с Россией открыло новые возможности для развития страны

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Воссоединение Крыма с Россией открыло новые возможности для развития страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: воссоединение Крыма с Россией открыло новые возможности для развития страны
  • РИА Новости

«Ha референдуме в 2014 году крымчане проголосовали за восстановление исторической правды и справедливости. Это решение определило наше общее будущее, открыло новые возможности для развития России», — заявил Володин, чьи слова приводятся в Telegram-канале Госдумы.

Он подчеркнул, что сплочённость и любовь к Родине помогают россиянам преодолевать вызовы времени.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал воссоединение региона с Россией символом возвращения русских земель.

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