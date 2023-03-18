Губернатор Севастополя назвал причиной громких звуков в городе учебную стрельбу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки в городе слышны по причине проведения учебных стрельб.

«Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идёт учебная стрельба», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что стрельба ведётся в том числе из гранатомётов.

По его словам, обстановка в городе спокойная.

1 марта армия России предотвратила попытку ВСУ провести массированную атаку дронов на Крым.

Силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников, ещё четыре были выведены из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено.