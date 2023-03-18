Умер последний главком ВМФ СССР адмирал флота Чернавин

На 95-м году жизни умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин.

Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

«На 95-м году жизни скончался адмирал флота Герой СССР Владимир Николаевич Чернавин. Он был последним главкомом ВМФ СССР», — приводит его слова ТАСС.

Чернавин умер в военном госпитале после болезни.

Ранее стало известно, что после тяжёлой болезни скончался командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководитель Луганского республиканского отделения «Боевого братства» полковник Сергей Грачёв.