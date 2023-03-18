Умер последний главком ВМФ СССР адмирал флота Чернавин
- РИА Новости
Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.
«На 95-м году жизни скончался адмирал флота Герой СССР Владимир Николаевич Чернавин. Он был последним главкомом ВМФ СССР», — приводит его слова ТАСС.
Чернавин умер в военном госпитале после болезни.
Ранее стало известно, что после тяжёлой болезни скончался командир комендантского полка 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики, руководитель Луганского республиканского отделения «Боевого братства» полковник Сергей Грачёв.