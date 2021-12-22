Умер первый замглавы МВД СССР Шилов

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Бывший первый замглавы МВД СССР и председатель совета ветеранов МВД Иван Шилов умер в возрасте 91 года.
Умер первый замглавы МВД СССР Шилов
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Личный состав МВД России глубоко скорбит в связи с уходом из жизни члена коллегии МВД России, председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковника внутренней службы Ивана Фёдоровича Шилова, который сегодня на 92-м году жизни скончался после продолжительной болезни», — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Работу в системе МВД Шилов начал в 1948 году. В 1983 году он возглавил Главное управление уголовного розыска МВД СССР. Затем Главное управление внутренних дел Московской области, а с 1988 года был заместителем министра, первым замглавы МВД СССР.

В 2002 году Шилов стал руководителем общественной организации ветеранов органов внутренних дел.

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