Бывший начальник Генштаба ВС России Квашнин умер от коронавируса

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Бывший начальник Генштаба ВС России генерал армии Анатолий Квашнин умер в Москве.
Бывший начальник Генштаба ВС России Квашнин умер от коронавируса
  • © Сергей Черных
  • РИА Новости

Об этом заявил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус», — сказал Дерябин.

Квашнин возглавлял Генштаб с 1997 по 2004 год.

Как сообщил источник «Газеты.Ru», Квашнин умер в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко.

Отмечается, что он месяц лежал с COVID-19, состояние ухудшалось.

В конце декабря сообщалось, что в возрасте 91 года умер бывший первый замглавы МВД СССР и председатель совета ветеранов МВД Иван Шилов.

Ранее в возрасте 84 лет скончался экс-начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооружённых сил России Фёдор Ладыгин.

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