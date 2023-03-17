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Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля

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Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%.
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
  • РИА Новости

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Данное постановление утвердило правительство.

«С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы ещё на 3,3% в дополнение к проведённой в июне 2022 года индексации на 10%», — заявили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала об индексации социальных пенсий с 1 апреля.

1 марта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, как получить проиндексированную соцпенсию.

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