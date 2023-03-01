Депутат Нилов рассказал, как получить проиндексированную соцпенсию

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что индексация соцпенсии произойдёт автоматически с 1 апреля.

«Это плановая индексация социальных пенсий, они у нас всегда индексируются с 1 апреля. Страховые пенсии с 1 января, а социальные — с 1 апреля. Коэффициент индексации устанавливается исходя из изменения прожиточного минимума», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, пенсионерам не нужно писать каких-либо заявлений на перерасчёт.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить ещё на 3,3% в дополнение к проведённой в июне индексации на 10%.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.