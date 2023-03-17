Юрист Красовская рассказала о готовящейся в апреле индексации социальных пенсий

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала об индексации социальных пенсий с 1 апреля.

В этом году с 1 апреля на 3,3% планируется повысить социальные пенсии — это ежегодная индексация, отметила она в интервью Life.ru.

«Социальные пенсии получают те люди, которые по каким-либо причинам не получили права на страховую. Впрочем, размер индексации ещё могут скорректировать, так как соответствующее постановление правительства ещё не подписано и не опубликовано», — объяснила юрист.

По её словам, также с 1 апреля на региональном уровне будет проведена индексация выплат отдельным категориям граждан. Индексация выплат будет проведена в Пермском крае, в Иркутской, Тульской, Орловской и других областях, добавила Красовская.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер материальных выплат ветеранам ко Дню Победы составит от 10 до 25 тыс. рублей.