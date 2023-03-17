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Wildberries разблокировал ранее недоступные из-за нарушений пункты выдачи заказов

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Онлайн-ретейлер Wildberries открыл доступ к ранее заблокированным из-за нарушений договора-оферты пункты выдачи заказов, заявил представитель компании.
Wildberries разблокировал ранее недоступные из-за нарушений пункты выдачи заказов
  • РИА Новости

«Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пунктов выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнёрскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты», — сказал он ТАСС.

По словам собеседника агентства, речь идёт о 15 таких пунктах.

Ранее компания Wildberries отменила свыше 10 тыс. некорректных штрафов за подмену товаров.

Кроме того, онлайн-ретейлер создал с «Опорой России» согласительную группу для урегулирования споров между маркетплейсами и партнёрами пунктов выдачи заказов.

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