Wildberries разблокировал ранее недоступные из-за нарушений пункты выдачи заказов
- РИА Новости
«Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пунктов выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнёрскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты», — сказал он ТАСС.
По словам собеседника агентства, речь идёт о 15 таких пунктах.
Ранее компания Wildberries отменила свыше 10 тыс. некорректных штрафов за подмену товаров.
Кроме того, онлайн-ретейлер создал с «Опорой России» согласительную группу для урегулирования споров между маркетплейсами и партнёрами пунктов выдачи заказов.