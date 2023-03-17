Минюст зарегистрировал за год около 130 связанных с СВО правовых актов

Министерство юстиции России в 2022 году рассмотрело более 600 проектов нормативных правовых актов, разработанных в ответ на антироссийские санкции, и зарегистрировало около 130 актов, связанных с СВО. Такие данные представили на прошедшей в Москве ежегодной коллегии Минюста, в ходе которой были представлены результаты работы ведомства за прошлый год.

В итоговой коллегии министерства приняли участие председатель СК России Александр Бастрыкин, заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и представители других ведомств. Возглавлял президиум глава Минюста Константин Чуйченко.

Всего, согласно докладчикам, в 2022 году Минюст рассмотрел более 600 проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях противодействия санкционному воздействию. Было зарегистрировано около 130 нормативных правовых актов, связанных с СВО и включением в состав России новых субъектов, а также актов, направленных на повышение устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Также осуществлялась разработка и сопровождение 89 законопроектов, в том числе законов, направленных на смягчение административной ответственности за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.

В 2022 году приняты разработанные Минюстом федеральные законы, направленные на внедрение современных технологий в уголовное судопроизводство.

Как сообщал RT ранее, глава СК Александр Бастрыкин, выступая на итоговой коллегии Минюста, предложил вернуть в правовое поле юридическое понятие «конфискация имущества».