Бастрыкин предложил вернуть в правовую практику понятие конфискации имущества

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на итоговой коллегии Минюста, в ходе которой были представлены результаты работы ведомства за прошлый год, заявил о необходимости вернуть юридическое понятие «конфискация имущества».

«Украл? Отдай украденное у государства! Отсутствие такой меры наказания делает иногда бессмысленными расследования и приговор», — заявил Бастрыкин.

По словам главы СК, совершившие экономическое преступление граждане переписывают краденое на близких родственников и, отбыв наказание, возвращают незаконно нажитое себе.

«Всё осталось у него. Переписал на близких родственников, отсидел в гуманитарных условиях ФСИНа и вернулся к тому, что наворовал», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах.