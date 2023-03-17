Бастрыкин предложил вернуть в правовую практику понятие конфискации имущества
- РИА Новости
«Украл? Отдай украденное у государства! Отсутствие такой меры наказания делает иногда бессмысленными расследования и приговор», — заявил Бастрыкин.
По словам главы СК, совершившие экономическое преступление граждане переписывают краденое на близких родственников и, отбыв наказание, возвращают незаконно нажитое себе.
«Всё осталось у него. Переписал на близких родственников, отсидел в гуманитарных условиях ФСИНа и вернулся к тому, что наворовал», — отметил он.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах.