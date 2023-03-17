Медведев назвал использование НКО в гибридных войнах любимым методом врагов России
- РИА Новости
«Мы знаем, что излюбленный метод наших врагов — самых разных — использовать НКО в гибридных войнах. Создавать под благопристойными вывесками организации, которые на самом деле стремятся раскачать ситуацию в стране, подорвать стабильность в гражданском обществе», — цитирует его ТАСС.
Медведев призвал пресекать работу подобных компаний.
Он также подчеркнул, что российская сторона продолжит выступать против попыток ряда стран исказить международное право, отойти от Устава ООН и вмешиваться во внутригосударственные дела других государств.
Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое Соединёнными Штатами мироустройство.