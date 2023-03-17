Некоторые враждебные России страны используют некоммерческие организации (НКО) в гибридных войнах, заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы знаем, что излюбленный метод наших врагов — самых разных — использовать НКО в гибридных войнах. Создавать под благопристойными вывесками организации, которые на самом деле стремятся раскачать ситуацию в стране, подорвать стабильность в гражданском обществе», — цитирует его ТАСС.

Медведев призвал пресекать работу подобных компаний.

Он также подчеркнул, что российская сторона продолжит выступать против попыток ряда стран исказить международное право, отойти от Устава ООН и вмешиваться во внутригосударственные дела других государств.

Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая Путиным модель многополярного мира лучше, чем навязываемое Соединёнными Штатами мироустройство.