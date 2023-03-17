ТАСС: неизвестные с оружием ограбили банк «Левобережный» в Новосибирске
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, грабитель в маске взял в заложники одного из сотрудников учреждения.
«Было совершено вооружённое ограбление неустановленными лицами с целью хищения денежных средств в офисе банка «Левобережный» по адресу: ул. Забалуева, д. 51/1», — приводит агентство сообщение банка.
Пострадавших в результате инцидента нет, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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