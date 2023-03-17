Узнать больше

ТАСС: неизвестные с оружием ограбили банк «Левобережный» в Новосибирске

Короткая ссылка
Неизвестные совершили вооружённое ограбление отделения банка «Левобережный» в Новосибирске, сумма ущерба уточняется.
ТАСС: неизвестные с оружием ограбили банк «Левобережный» в Новосибирске
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, грабитель в маске взял в заложники одного из сотрудников учреждения.

«Было совершено вооружённое ограбление неустановленными лицами с целью хищения денежных средств в офисе банка «Левобережный» по адресу: ул. Забалуева, д. 51/1», — приводит агентство сообщение банка.

Пострадавших в результате инцидента нет, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В 2022 году в Хабаровске ограбили отделение Совкомбанка.

В мае сообщалось, что в Нью-Йорке из церкви Святого Августина похитили золотую реликвию стоимостью примерно $2 млн, сообщили в полиции города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить