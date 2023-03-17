ТАСС: неизвестные с оружием ограбили банк «Левобережный» в Новосибирске

Неизвестные совершили вооружённое ограбление отделения банка «Левобережный» в Новосибирске, сумма ущерба уточняется.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, грабитель в маске взял в заложники одного из сотрудников учреждения.

«Было совершено вооружённое ограбление неустановленными лицами с целью хищения денежных средств в офисе банка «Левобережный» по адресу: ул. Забалуева, д. 51/1», — приводит агентство сообщение банка.

Пострадавших в результате инцидента нет, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В 2022 году в Хабаровске ограбили отделение Совкомбанка.

В мае сообщалось, что в Нью-Йорке из церкви Святого Августина похитили золотую реликвию стоимостью примерно $2 млн, сообщили в полиции города.