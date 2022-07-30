РИА Новости: в Хабаровске ограбили отделение Совкомбанка
Ранее в социальных сетях появилась информация об ограблении банка более чем на 700 тыс. рублей.
В краевой полиции РИА Новости подтвердили информацию о том, что банк был ограблен.
«На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причастные, выясняются обстоятельства произошедшего», — рассказала представитель полиции.
Кроме того, хабаровские власти пообещали жителям денежное вознаграждение за любую информацию, которая поспособствует задержанию грабителя.
В мае сообщалось, что в Нью-Йорке из церкви Святого Августина похитили золотую реликвию стоимостью примерно $2 млн, сообщили в полиции города.