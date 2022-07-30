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РИА Новости: в Хабаровске ограбили отделение Совкомбанка

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В Хабаровске ограбили отделение Совкомбанка.

Ранее в социальных сетях появилась информация об ограблении банка более чем на 700 тыс. рублей.

В краевой полиции РИА Новости подтвердили информацию о том, что банк был ограблен.

«На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причастные, выясняются обстоятельства произошедшего», — рассказала представитель полиции.

Кроме того, хабаровские власти пообещали жителям денежное вознаграждение за любую информацию, которая поспособствует задержанию грабителя.

В мае сообщалось, что в Нью-Йорке из церкви Святого Августина похитили золотую реликвию стоимостью примерно $2 млн, сообщили в полиции города. 

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