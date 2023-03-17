РБК: летающие на Superjet авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США
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Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что американские свечи зажигания необходимы для российско-французских моторов SaM146.
Первый замгендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов выразил опасение, что проблема может привести к остановке части парка Superjet в течение ближайшего времени и «постепенному полному прекращению полётов всего парка воздушных судов».
Ранее правительство России выделило порядка 300 млрд рублей на выкуп самолётов у иностранных лизингодателей.
В феврале госкорпорация «Ростех» подписала контракты на производство 71 самолёта и более 100 вертолётов.
Также ОАК рассматривал возможность локализации и производства в Индии Sukhoi Superjet.