Правительство России выделило около 300 млрд рублей на выкуп иностранных самолётов

Правительство России выделило порядка 300 млрд рублей на выкуп самолётов у иностранных лизингодателей. Об этом заявил глава российского Минтранса Виталий Савельев.

Он подчеркнул, что российские авиакомпании пытаются выкупить самолёты иностранного производства.

«И правительство выделило уже порядка 300 млрд рублей. «Аэрофлот» уже использовал средства на выкуп десяти самолётов дальнемагистральных», — приводит ТАСС слова Савельева в ходе доклада на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме.

Также он заявил, что более 70 самолётов российских авиакомпаний после введения санкций остались за границей.