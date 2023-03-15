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Правительство России выделило около 300 млрд рублей на выкуп иностранных самолётов

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Правительство России выделило порядка 300 млрд рублей на выкуп самолётов у иностранных лизингодателей. Об этом заявил глава российского Минтранса Виталий Савельев.
Правительство России выделило около 300 млрд рублей на выкуп иностранных самолётов
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что российские авиакомпании пытаются выкупить самолёты иностранного производства.

«И правительство выделило уже порядка 300 млрд рублей. «Аэрофлот» уже использовал средства на выкуп десяти самолётов дальнемагистральных», — приводит ТАСС слова Савельева в ходе доклада на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме.

Также он заявил, что более 70 самолётов российских авиакомпаний после введения санкций остались за границей.

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