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В кабмине поддержали идею запрета на арест по статье об обороте средств платежей

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Власти поддержали идею о включении статьи об обороте средств платежей в перечень «предпринимательских», по которым запрещается помещать подозреваемых под стражу, заявила замглавы конституционного комитета Госдумы Сардана Авксентьева.
В кабмине поддержали идею запрета на арест по статье об обороте средств платежей
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Мы разработали поправки к законопроекту правительства, чтобы включить ст. 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей») в перечень «предпринимательских», по которым запрещено помещать подозреваемых под стражу», — цитирует её РИА Новости.

По словам Авксентьевой, сейчас эта «резиновая статья» используется для помещения бизнесменов в СИЗО по аналогии с тем, как применялась ранее ст. 156 УК России о мошенничестве.

Премьер России Михаил Мишустин поручил проработать новую инициативу министерствам вместе с партией «Новые люди».

Авксентьева также заявила, что правительство России поддержало инициативу, предполагающую пересмотр количественных показателей по экономическим статьям Уголовного кодекса, квалифицирующим тяжесть преступлений.

9 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей.

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