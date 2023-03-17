В кабмине поддержали идею запрета на арест по статье об обороте средств платежей
- РИА Новости
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«Мы разработали поправки к законопроекту правительства, чтобы включить ст. 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей») в перечень «предпринимательских», по которым запрещено помещать подозреваемых под стражу», — цитирует её РИА Новости.
По словам Авксентьевой, сейчас эта «резиновая статья» используется для помещения бизнесменов в СИЗО по аналогии с тем, как применялась ранее ст. 156 УК России о мошенничестве.
Премьер России Михаил Мишустин поручил проработать новую инициативу министерствам вместе с партией «Новые люди».
Авксентьева также заявила, что правительство России поддержало инициативу, предполагающую пересмотр количественных показателей по экономическим статьям Уголовного кодекса, квалифицирующим тяжесть преступлений.
9 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей.