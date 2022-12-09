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Генпрокурор России: установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Только за 9 месяцев размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд рублей. Вместе с тем арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд рублей», — указал Краснов.

В прошлом году, по его словам, размер соответствующего ущерба составил 63,9 млрд рублей, при этом добровольно было возмещено, 15,6 млрд рублей, а арестовано и изъято имущество на 62,6 млрд рублей.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон».

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