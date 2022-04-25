Путин подписал указ об антикоррупционной информсистеме «Посейдон»

Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений постановляю: утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон», — отмечается в указе.

В соответствии с документом координатором системы выступит администрация президента, а оператором назначена ФСО.

В декабре генеральный прокурор России Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода были уволены 19 прокуроров, 18 стали фигурантами уголовных дел.