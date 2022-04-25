Путин подписал указ об антикоррупционной информсистеме «Посейдон»
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«В целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений постановляю: утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон», — отмечается в указе.
В соответствии с документом координатором системы выступит администрация президента, а оператором назначена ФСО.
В декабре генеральный прокурор России Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода были уволены 19 прокуроров, 18 стали фигурантами уголовных дел.