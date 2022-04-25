Путин подписал указ об антикоррупционной информсистеме «Посейдон»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин подписал указ об антикоррупционной информсистеме «Посейдон»
  • kremlin.ru

«В целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений постановляю: утвердить прилагаемое положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон», — отмечается в указе.

В соответствии с документом координатором системы выступит администрация президента, а оператором назначена ФСО.

В декабре генеральный прокурор России Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода были уволены 19 прокуроров, 18 стали фигурантами уголовных дел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить