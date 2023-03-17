Фальков: предложения по новой системе высшего образования в России будут готовы к лету

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что конкретные предложения относительно изменений в системе российского высшего образования будут готовы к лету.

Об этом Фальков сказал в беседе с ТАСС.

«Мы к лету уже анонсируем более понятные контуры всех изменений», — отметил министр.

По словам Фалькова, в данный момент идёт процесс обсуждений и проработки конкретных подходов.

Ранее Фальков заявил, что обновлённую систему образования в России могут ввести со следующего учебного года.

Также министр заявил, что отказ России от болонской системы образования не отразится на признании российских дипломов в зарубежных странах.