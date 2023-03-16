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Metro отменяет вход по картам гостя в свои торговые центры с 16 марта

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Metro отменяет вход по картам гостя в торговые центры своей сети с 16 марта, сообщает пресс-служба компании.
Metro отменяет вход по картам гостя в свои торговые центры с 16 марта
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«С 16 марта Metro открывает двери для всех покупателей. Теперь для прохода в торговый центр не нужна карта гостя», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Отмечается, что более 40 тыс. позиций из ассортимента ТЦ теперь доступны для большего числа клиентов.

Также компания увеличила ассортимент собственных торговых марок — Metro Chief и Rieba.

5 марта 2022 года в пресс-службе Metro Group заявили об отсутствии планов прекращать работу в России.

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