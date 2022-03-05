Ретейлер Metro заявил об отсутствии планов прекращать работу в России

В пресс-службе Metro Group заявили об отсутствии планов прекращать работу в России.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Metro не планирует прекращать свою деятельность в России. В последнее время компания показывает стабильный рост», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время российское подразделение ретейлера работает в штатном режиме.

«Поставки стабильные, нехватки продуктов не предвидим. Наша основная работа и ответственность — следить за тем, чтобы на полках было достаточно товаров, чтобы поставки были стабильными, а цены — разумными», — уточнили в Metro.

Там добавили, что компания продолжит вести бизнес в России и поддерживать своих клиентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.