Губернатор Клычков не подтвердил слухи о проникновении вооружённых лиц в Орловскую область

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не подтвердил слухи о проникновении вооружённых лиц в регион.

В своём Telegram-канале Клычков, обращаясь к жителям, заявил, что «появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооружённых лиц».

Он отметил, что пока данные не подтверждаются. Глава региона также рассказал, что эту информацию тщательно проверяют силовые ведомства во взаимодействии с органами власти.

Клычков пообещал дополнительно сообщить об итогах проверки.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России в ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что приграничные территории региона усилят огневыми средствами вооружения и боевыми силами.