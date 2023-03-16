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В Главной военной прокуратуре заявили о росте числа жалоб за год в 2,5 раза

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Начальник первого управления Главной военной прокуратуры Наталья Сенникова заявила о росте числа жалоб в надзорный орган в 2022 году в 2,5 раза.
В Главной военной прокуратуре заявили о росте числа жалоб за год в 2,5 раза
  • РИА Новости

Её слова приводит РИА Новости.

«Из них абсолютное большинство, а это 163 тыс., поступило с 1 октября», — сказала Сенникова в ходе заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Отмечается, что эти жалобы были связаны с частичной мобилизацией. 

По её словам, основная масса жалоб была связана с недостаточной информированностью населения.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что после её обращений было отменено более 200 случаев ошибочных призывов мобилизованных.

31 октября президент России Владимир Путин сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.

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