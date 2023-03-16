Исследование показало, что россияне часто обращались к сомнологам зимой
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Об этом пишет «Газета.Ru».
По данным компании, прошедшей зимой на приём к сомнологу в клиники записывались на 10% чаще, чем осенью, и на 27% чаще, чем летом.
Там также отметили, что с проблемами со сном за последний год почти в равной степени сталкивались как женщины (53%), так и мужчины (47%).
Чаще всего к сомнологам обращаются молодые люди в возрасте 23—34 лет — 22% от всех обращений, 19% обращений — это пациенты в возрасте 45—60 лет, 18% — 35—44 лет. Самый здоровый сон оказался у молодых людей 18—24 лет — 12% обращений.
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