Исследование показало, что россияне часто обращались к сомнологам зимой

Согласно данным медицинского сервиса «СберЗдоровье», россияне особенно часто посещали сомнологов в зимние месяцы.

Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным компании, прошедшей зимой на приём к сомнологу в клиники записывались на 10% чаще, чем осенью, и на 27% чаще, чем летом.

Там также отметили, что с проблемами со сном за последний год почти в равной степени сталкивались как женщины (53%), так и мужчины (47%).

Чаще всего к сомнологам обращаются молодые люди в возрасте 23—34 лет — 22% от всех обращений, 19% обращений — это пациенты в возрасте 45—60 лет, 18% — 35—44 лет. Самый здоровый сон оказался у молодых людей 18—24 лет — 12% обращений.

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