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Хуснуллин: более 1 тысячи км дорог в новых регионах получат статус федеральных в 2023 году

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Более 1 тыс. км дорог в новых регионах получат статус федеральных в 2023 году, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Хуснуллин: более 1 тысячи км дорог в новых регионах получат статус федеральных в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bryn Colton

«1039 км автодорог в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получат статус федеральных в 2023 году», — написал он в Telegram.

Хуснуллин уточнил, что в новых регионах России будет сформирована сеть федеральных трасс.

Ранее сообщалось, что правительство России направит 2 млрд рублей на восстановление автомобильных дорог регионам, пострадавшим от паводков.

Российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.

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