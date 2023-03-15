Невролог Шиндряева дала советы по поддержанию здоровья после зимы

Невролог доктор медицинских наук Наталья Шиндряева рассказала, как поддержать здоровье после зимы.

В беседе с «МК в Питере» она заявила, что даже дефицит витаминов зачастую не мешает нервной системе адаптироваться к смене времён года, но тем, кто столкнулся с неприятными симптомами, желательно пересмотреть своё меню.

«Для того чтобы поддержать нервную систему, в первую очередь необходимы витамины группы B (B1, B6, B12). Они содержатся в морепродуктах, яйцах, крупах, печени. Также стоит принимать альфа-липоевую кислоту, куркумин и банальный рыбий жир — доказано, что он ускоряет образование нейронов», — отметила Шиндряева.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.