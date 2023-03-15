Инфекционист Малышев назвал группы риска по сибирской язве
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«В основном болеют лица, так или иначе связанные с сельским хозяйством», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, также это могут быть люди с ослабленным иммунитетом, например пожилые и дети.
«С этой болезнью бороться могут, знают её хорошо, это не обсуждается, есть хорошая вакцина и антибиотики», — отметил Малышев.
Ранее врач-терапевт Ольга Савина в беседе с сайтом «Москва 24» заявила о важности укрепления иммунитета в начале весны.