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Инфекционист Малышев назвал группы риска по сибирской язве

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Врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал, кто входит в группы риска по сибирской язве.
Инфекционист Малышев назвал группы риска по сибирской язве
  • Gettyimages.ru

«В основном болеют лица, так или иначе связанные с сельским хозяйством», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также это могут быть люди с ослабленным иммунитетом, например пожилые и дети.

«С этой болезнью бороться могут, знают её хорошо, это не обсуждается, есть хорошая вакцина и антибиотики», — отметил Малышев.

Ранее врач-терапевт Ольга Савина в беседе с сайтом «Москва 24» заявила о важности укрепления иммунитета в начале весны.

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