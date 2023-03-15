Аритмолог Шабанов назвал причины развития аритмии

Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина, кандидат медицинских наук Виталий Шабанов рассказал о возможных причинах развития аритмии.

«Аритмии делятся на врождённые и приобретённые. Первые формируются внутриутробно и объясняются генетическими аномалиями. Но они довольно редки. А вторые приобретаются нами уже в ходе жизни под влиянием совокупности факторов», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, среди таких факторов — перенесённые вирусные заболевания, адинамичный образ жизни, избыточная масса тела, развитие хронических заболеваний эндокринной системы, почек, лёгких.

Как отметил врач, на аритмию приходится до 15% заболеваний сердца.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.