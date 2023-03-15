Сомнолог Мелёхин предупредил о вреде недосыпа
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что при недостатке сна развиваются раздражительность, острая тревога и проблемы с памятью.
Также становится трудно переключаться с одного вида деятельности на другой, повышается артериальное давление.
При появлении проблем со сном лучше сразу обратиться к специалисту, чтобы не допустить ухудшения самочувствия.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.