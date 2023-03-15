Пензенская область вслед за Воронежской сообщила об актуализации данных воинского учёта

В Пензенской области вслед за Воронежской сообщили об актуализации данных воинского учёта.

14 марта власти Воронежской области сообщили, что военный комиссариат региона и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток жителям региона.

В правительстве региона подчеркнули, что целью этих мероприятий является актуализация данных воинского учёта в воронежских военкоматах.

Как пишет РИА Новости, в среду, 15 марта, в соцсетях жители Пензенской области сообщили, что жителям региона «разносят повестки в военкомат», не уточняя причину данных действий.

В декабре президент России Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

Её возглавил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании мероприятий по частичной мобилизации.

По его словам, 218 тыс. человек совершенствуют свою подготовку в составах экипажей и расчётов, ещё 82 тыс. направлены в район проведения СВО.