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Жителей Воронежской области предупредили об актуализации данных воинского учёта

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Правительство Воронежской области предупредило граждан, что военный комиссариат региона и администрации муниципалитетов начали вручение повесток жителям региона с единственной целью — актуализировать данные воинского учёта в воронежских военкоматах.
Жителей Воронежской области предупредили об актуализации данных воинского учёта
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы», — рассказали в правительстве.

Власти напомнили работодателям об их обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по вручённой повестке.

«После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей», — напомнили в правительстве.

В декабре президент России Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

Возглавил рабочую группу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призваны 318 тыс. человек.

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