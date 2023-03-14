Жителей Воронежской области предупредили об актуализации данных воинского учёта
- РИА Новости
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«Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы», — рассказали в правительстве.
Власти напомнили работодателям об их обязанности отпустить сотрудников в военкоматы по вручённой повестке.
«После посещения военкоматов по месту прописки работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей», — напомнили в правительстве.
В декабре президент России Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.
Возглавил рабочую группу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации вместе с добровольцами призваны 318 тыс. человек.