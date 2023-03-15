Правительство предложило гражданам пройти бесплатное обучение для работы в сфере ОПК

Правительство России расширило меры поддержки рынка труда.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса предоставят гражданам, ищущим работу, возможность пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства», — говорится в Telegram.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам — быстрее найти работу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дефицит кадров в ОПК мешает выполнять гособоронзаказ.

14 марта министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения.