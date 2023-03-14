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Шойгу поручил КТРВ удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения.
Шойгу поручил КТРВ удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» достойно выполняет гособоронзаказ. Однако, даже с учётом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее руководитель Казначейства России Роман Артюхин сообщил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, что ведомство проводит проверку Министерства обороны по четырём направлениям в рамках спецоперации на Украине.

Проверки касаются расходов на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники.

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