Путин: дефицит кадров в ОПК мешает выполнять гособоронзаказ

Дефицит кадров в ОПК мешает выполнять гособоронзаказ, заявил президент России Владимир Путин.

«Мешает, да. Но вы знаете, если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться, всё хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем», — ответил Путин на вопрос сотрудника завода в Улан-Удэ о том, мешает ли дефицит кадров выполнять гособоронзаказ.

Ранее сообщалось, что президент России подписал указ, согласно которому в российских компаниях, которые срывают сроки по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление в случае объявления военного положения.

Уточняется, что в соответствии с предложениями Минпромторга России в таком случае предполагается определять управляющую организацию, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества.