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В Госдуме поддержали учреждение награды помогающим российским военным волонтёрам

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Полина Полетаева
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение об учреждении знака отличия для волонтёров, помогающих российским военным в зоне СВО.
В Госдуме поддержали учреждение награды помогающим российским военным волонтёрам
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Я думаю, что как меру поощрения было бы приятно получить и индивидуально волонтёрам, и организациям в целом. Поэтому инициатива заслуживает внимания и проработки», — считает Нилов.

Депутат также отметил, что с таким предложением уже выступали ранее.

«Например, депутат Шарафиев в Татарстане, кто один из немногих депутатов регионального парламента принял участие в качестве добровольца в СВО», — добавил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить общероссийский отличительный знак для частных лиц и отдельных гражданских объединений, производящих сбор и отправку различной помощи российским военным, участвующим в СВО.

По мнению парламентария, учреждение подобного знака поможет укреплению гражданского единства внутри страны, а также станет наглядным примером патриотизма и активной гражданской позиции.

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