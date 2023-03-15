В Госдуме поддержали учреждение награды помогающим российским военным волонтёрам
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«Я думаю, что как меру поощрения было бы приятно получить и индивидуально волонтёрам, и организациям в целом. Поэтому инициатива заслуживает внимания и проработки», — считает Нилов.
Депутат также отметил, что с таким предложением уже выступали ранее.
«Например, депутат Шарафиев в Татарстане, кто один из немногих депутатов регионального парламента принял участие в качестве добровольца в СВО», — добавил собеседник RT.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить общероссийский отличительный знак для частных лиц и отдельных гражданских объединений, производящих сбор и отправку различной помощи российским военным, участвующим в СВО.
По мнению парламентария, учреждение подобного знака поможет укреплению гражданского единства внутри страны, а также станет наглядным примером патриотизма и активной гражданской позиции.