Иммунолог Ярцева прокомментировала ситуацию с сезонными заболеваниями

Иммунолог Ирина Ярцева высказалась о ситуации с сезонными заболеваниями.

«Пока ещё очень рано, пока ещё люди болеют. Обычно волна заканчивается в апреле, у нас зима затянулась, в апреле должно пройти. Пока холода не отступят, раздеваться рано», — заявила она в беседе с «МК в Питере».

Как отметила эксперт, для укрепления иммунитета нужно соблюдать режим сна и не нагружать себя.

«Мы все очень ждём весны, наш организм цепляется за малейший лучик солнца, а на улице холодно. Это напряжение для иммунной системы — она уже готова расправиться, восстановиться», — пояснила Ярцева.

По её словам, также важно правильно питаться.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».