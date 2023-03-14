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Иммунолог Ярцева прокомментировала ситуацию с сезонными заболеваниями

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Иммунолог Ирина Ярцева высказалась о ситуации с сезонными заболеваниями.
Иммунолог Ярцева прокомментировала ситуацию с сезонными заболеваниями
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

«Пока ещё очень рано, пока ещё люди болеют. Обычно волна заканчивается в апреле, у нас зима затянулась, в апреле должно пройти. Пока холода не отступят, раздеваться рано», — заявила она в беседе с «МК в Питере».

Как отметила эксперт, для укрепления иммунитета нужно соблюдать режим сна и не нагружать себя.

«Мы все очень ждём весны, наш организм цепляется за малейший лучик солнца, а на улице холодно. Это напряжение для иммунной системы — она уже готова расправиться, восстановиться», — пояснила Ярцева.

По её словам, также важно правильно питаться.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «кракен».

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