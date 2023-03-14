Главред RT Симоньян ответила на слова Пашиняна о неуважении к властям Армении

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о запрете на въезд в Армению за неуважение к властям республики.

«Ни про какие коридоры я никогда ничего не говорила, а говорила и буду говорить лично про Пашиняна — что он выродок и предатель армянского народа...» — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, Пашинян «продал и предал все армянские интересы», а также ненавидит Россию и обманывает президента России Владимира Путина.

Также Симоньян назвала Пашиняна «цэрэушной подстилкой без чести и совести».

Кроме того, она заявила, что при правительстве Пашиняна она бы не полетела в Армению, но её смущает, что ей закрыли въезд в республику с формулировкой «за неуважение».

«Какое неуважение, эфенди? Неуважение ещё надо заслужить. А вы, эфенди, находитесь в зоне омерзения», — написала она.

Как информирует РИА Новости, Пашинян во время пресс-конференции 14 марта признал долго скрываемый Ереваном факт наличия запрета на въезд в страну для Симоньян и основателя холдинга «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова, заявив, что «уважение нужно проявлять в том числе в отношении избранных народом властей».

В октябре 2022 года Симоньян сообщила, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину запретили въезд в Армению.